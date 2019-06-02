Kanada'da yerli soykırımı için ulusal soruşturma istendi

TORONTO (AA) - Kanada'da yaşayan yerli kabilelerin sorunlarını belirlemek için kurulan komisyon, ülke genelinde yerlilere uygulanan şiddeti "soykırım" olarak niteleyerek, ulusal soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Ülkede ailelerinden koparılıp yatılı kilise okullarında asimile edilen 200 bini aşkın yerli çocuk için 2015'te kurulan Doğruluk ve Uzlaşma Komisyonunun bulguları esas alınarak hazırlanan ve henüz kamuoyuna açıklanmayan "Gücü ve Yeri Geri Kazanma" başlıklı ek rapor, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından haberleştirildi.

Raporda, özellikle yerli kadınlardan şu ana kadar kaçırılan, öldürülen veya akıbeti bilinmeyen 4 binden fazla kişinin kayıtlara geçtiği belirtilerek, asıl rakamın daha fazla olduğu ve asla öğrenilemeyeceği kaydedildi.

"Soykırım" tanımı üzerindeki tartışmalara da atıfta bulunulan raporda, "Soykırım, sosyal raporların, varsayımların ve bu raporda açıklanan eylemlerin toplamıdır. Ulusal soruşturmanın bulguları, yerli kadınlara karşı şiddet içeren bu eylemleri soykırım olarak nitelendirmeyi desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.