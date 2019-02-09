Kanada'daki cami saldırganına müebbet hapis cezası

Bissonnette, şartlı tahliye başvurusu yapmak için 40 yıl bekleyecek.Kanada'nın Quebec kentinde İslam Kültür Merkezi'nde namaz kılan Müslümanlara silahlı saldırıda bulunan ve altı kişiyi öldüren Alexandre Bissonnette ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bissonnette, 29 Ocak 2017'de gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin altı kez birinci derece cinayet ve altı kez de cinayete teşebbüs suçlamalarından hüküm giydi. 29 yaşındaki hükümlünün şartlı tahliye başvurusunda bulunmak için ayrıca 40 yıl beklemesi gerekecek.

Hâkim François Huot, Bissonnette'in gerçekleştirdiği eylemin "kentin, eyaletin ve ülkenin tarihine sonsuza dek kan ile yazıldığını" belirtti.

Bissonnette hakkında talep edilen altı kez müebbet hapis cezası talebi reddedildi. Eğer bu talep kabul edilmiş olsaydı, hükümlünün şartlı tahliye için 150 yıl beklemesi gerekecek, bu da ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalmasının garanti altına alınacağı anlamına gelecekti.

Suçunu itiraf etmişti

Yargılama sürecinde geçen yılın Mart ayında ifadesini değiştiren Bissonnette, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmişti.

Kanada toplumunu sarsan saldırılar sonrası İslamofobi tartışmaları bir anda yeniden alevlenmiş ve Bissonnette'in aşırı sağ eğilimli olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise şiddete şiddetle karşılık vermeyeceklerini söylemiş ve "Bu barbar şiddeti reddediyoruz" diyerek Quebec'teki Müslümanlarla dayanışma çağrısında bulunmuştu.

DW,dpa/ÇÖ,CÖ

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