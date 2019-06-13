Kanada’daki İslami organizasyonlara federal hükümet baskısı

TORONTO (AA) - Kanada’da faaliyet gösteren bazı İslami kuruluşlar, federal hükümetin uyguladığı baskılar nedeniyle ekonomik açıdan zor günler yaşıyor.

Kuzey Amerika’nın en büyük İslami organizasyonlarından biri olan Kuzey Amerika İslam Topluluğunun (ISNA) Kanada şubesi, topladığı yardımları Keşmir’deki muhtaç Müslümanlara yolladığı için "teröre destek" suçlamasıyla ağır para cezasına çarptırılırken, Toronto bölgesinde faaliyet gösteren İnsani Yardım Servisi (IHS) de federal bütçeden tahsis edilen 50 bin doların üstünde ödeneği senelerdir alamıyor.

- 550 bin Kanada doları ceza

Kanada Gelir İdaresi (CRA) tarafından bir süre önce başlatılan inceleme sonucunda, ISNA’nın Kanada şubesine, geçen günlerde bir dizi yaptırım kararı alındı.

Buna göre CRA, ISNA-Kanada’nın topladığı yardımlara makbuz kesebilme statüsünü 1 yıllığına askıya aldı. Kanada kanunlarına göre, kendilerine bu hak tanınan kuruluşlar, bağışta bulunan kişilere makbuz verebiliyor ve bağış yapan kişiler de bu belgeleri vergi iadelerinde kullanarak bağış miktarının bir kısmını devletten geri alabiliyor.