Kanada’daki seçim kampanyasına dini semboller yasası damgasını vurdu

Başbakan Trudeau, sorular üzerine "Birçok kez söylediğim gibi, Quebec’teki Bill 21’e derinlemesine karşıyım. Özgür bir toplumda ayrımcılığa izin vermemiz veya kimseye karşı bunu meşrulaştırmamız düşünülemez. Quebec halkının haklarını savunmak için mahkemede bu tasarıya itiraz etmeyi seçmelerinden çok memnun oldum. Federal potansiyel eylemleri değerlendirme sürecini çok yakından izliyordum. Federal hükümetin şu anda bu sürece dahil olmasının, amaca zarar verici olacağını düşünüyorum.” karşılığını verdi.

Söz konusu yasa, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Andrew Scheer'in de ilk kampanya gününde gündemini oluşturdu. Scheer, Quebec eyaletindeki seçim kampanyasına başlamadan önce Ottawa’da yaptığı açıklamada, “Bill 21 ile ilgili görüşlerimi daha önce de açıklamıştım. Bu, partimizin federal düzeyde göz önünde bulundurduğu bir konu değil. Biz her zaman Kanadalıların hakları için mücadele edeceğiz. Kanada halkının ifade ve din özgürlüğü hakları için daima yanlarında olacağız.” diye konuştu.

- Açıklamalar Müslüman seçmenlerce olumlu karşılandı

Öte yandan dini sembollerin kamuya ait kurum ve kuruluşlarda kullanılmasını yasaklayan Bill 21 Yasası’na karşı, ülkenin en büyük iki siyasi partisinin liderinin açıklamaları, Müslüman seçmenler tarafından olumlu karşılandı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) İcra Direktörü Mustafa Farooq, bir açıklama yaparak Başbakan Justin Trudeau’ya Bill 21’e açıkça karşı çıktığı için teşekkür etti. NCCM İcra Direktörü Mustafa Farooq, “Başbakan'ın Bill 21'i kınamasını ve yasaya tamamen karşı olduğunu açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Seçime girecek diğer tüm partileri, bu seçim kampanyası sırasında Bill 21’e karşı olduklarını açıkça ve tutarlı bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz.” dedi.