Kanada'daki siyasi kriz derinleşiyor

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiası ile Adalet Bakanlığından alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadığı Jody Wilson-Raybould’un istifası ile başlayan siyasi kriz giderek derinleşiyor.

Eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould'un istifasının ardından, şirketi kurtarmak için yapılan müdahalelerde etkin rol aldığı iddia edilen Başbakan Trudeau'nun Özel Kalem Müdürü Gerard Butt da geçtiğimiz günlerde istifa ederek Başbakanlık Ofisi'ni terketmişti. Ülkede SNC-Lavalin Skandalı olarak da adlandırılan krizde son olarak, Hazine Bakanı Jane Philpott da istifa ettiğini açıkladı.

- "Hükümete güvenimi kaybettim"

Justin Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Jane Philpott, Başbakan'a hitaben yazdığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştığı istifa mektubunda, "Özdeğerlerime, etik sorumluluklarım ve anayasal yükümlülüklerime uymalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir maliyeti vardır." ifadesini kullandı. Philpott, son haftalarda federal hükümeti sarsan olayları düşündüğünü ve "ciddi yansıma" sonrasında artık bırakması gerektiği sonucuna vardığını açıkladı.