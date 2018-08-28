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Kanada'daki Suudi doktor krizi çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Kanada ile yaşadığı krizin ardından bu ülkeyi terk etmelerini istediği Suudi doktorlara temmuz 2019'a kadar süre tanıdı

TORONTO (AA) - Suudi Arabistan'ın, Kanada ile yaşadığı kriz sonrası ülkeyi terk etmelerini istediği Suudi doktorlara, bilimsel çalışmalarını tamamlamaları için temmuz 2019'a kadar süre verdiği bildirildi.

Kanada Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji Genel Müdürü Dr. Andrew Padmos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin, Kanada genelindeki bin 53 Suudi doktor ve tıp öğrencisinin, alternatif eğitim programı düzenlenene kadar şu andaki eğitim programlarına devam etmelerine izin verdiğini bildirdi.

İznin, Suudi doktor ve tıp öğrencilerini kapsadığını belirten Padmos, iznin, Kanada genelindeki diğer üniversite programlarına kayıtlı 8 binden fazla Suudi üniversite öğrencisini kapsamadığını aktardı.

Padmos, "Kararın süresi 2019 yılı temmuz ayına kadar. Her ne kadar kılıç, hala doktorların üzerinde asılı kalsa da herkes için genel bir rahatlama oldu." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, 6 Ağustos 2018'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad’da tutuklu bulunan Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blogcu Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine "endişeli" olduğunu belirterek, tutukluların derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada ile tüm ticari ilişkilerini dondurduğunu, Kanada’nın Riyad Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini açıklamış, Kanada’daki büyükelçisini geri çağırmış ve Suudi devlet bursu ile okuyan tüm öğrencilerden Kanada'yı terk etmelerini istemişti.

Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar, Kanada genelindeki hastanelerde kritik operasyonlar da yapan Suudi doktorları da kapsadığı için Kanada hastanelerindeki cerrahi operasyonlar durma noktasına gelmişti.

Nova Scotia Eyaleti Sağlık İdaresi Müdürü Dr. Mark Taylor, Suudi doktorlardan bazılarının eğitimlerinde çok kıdemli oldukları için oldukça gelişmiş uzman tıbbi hizmetler sunduklarını belirterek, "O yüzden gidenlerin yerini hemen doldurmamız imkansız" açıklamasında bulunmuştu.

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- Kanada'dan geri çağrılan Suudlu öğrenciler

Suudi Arabistan’ın ticari ilişkileri dondurma kararı kapsamında Kanada üniversitelerinde Suudi Arabistan devlet bursu ile okuyan ve aileleri ile sayıları 17 bin 272’yi bulan öğrenci de geri çağrılmıştı. Suudi öğrencilere, aileleri ile en geç 31 Ağustos 2018'e kadar Kanada’yı terk etmeleri talimatı verilmiş, bu süre doktor ve tıp öğrencileri için 22 Eylül tarihine kadar uzatılmıştı.

Ottawa Üniversitesi tarafından yapılan ve Kanada basınına yansıyan bir araştırmaya göre, uluslararası öğrenci statüsü ile Kanada’da bulunan Suudi Arabistanlı öğrenciler, ülkedeki en büyük 6. öğrenci topluluğunu oluşturuyor. Araştırmaya göre bu öğrencilerin Kanada ekonomisine katkıları, eğitimin yanında aileleri için yaptıkları harcamalarla yıllık 500 milyon doları buluyor.

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