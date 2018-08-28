Kanada'daki Suudi doktor krizi çözüldü

TORONTO (AA) - Suudi Arabistan'ın, Kanada ile yaşadığı kriz sonrası ülkeyi terk etmelerini istediği Suudi doktorlara, bilimsel çalışmalarını tamamlamaları için temmuz 2019'a kadar süre verdiği bildirildi.

Kanada Kraliyet Hekimler ve Cerrahlar Koleji Genel Müdürü Dr. Andrew Padmos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin, Kanada genelindeki bin 53 Suudi doktor ve tıp öğrencisinin, alternatif eğitim programı düzenlenene kadar şu andaki eğitim programlarına devam etmelerine izin verdiğini bildirdi.

İznin, Suudi doktor ve tıp öğrencilerini kapsadığını belirten Padmos, iznin, Kanada genelindeki diğer üniversite programlarına kayıtlı 8 binden fazla Suudi üniversite öğrencisini kapsamadığını aktardı.

Padmos, "Kararın süresi 2019 yılı temmuz ayına kadar. Her ne kadar kılıç, hala doktorların üzerinde asılı kalsa da herkes için genel bir rahatlama oldu." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, 6 Ağustos 2018'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad’da tutuklu bulunan Suudi Arabistan asıllı Kanada vatandaşı blogcu Raif Badawi ile onu ziyarete giden kız kardeşi Samar Badawi ve bir kadının daha tutuklanması üzerine "endişeli" olduğunu belirterek, tutukluların derhal serbest bırakılmasını istemişti.