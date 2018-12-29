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Kanada'daki Türklerden Yemen halkına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 02:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Yakup Sekmen, Kanada genelindeki Türklere ait camilerde başlattıkları kampanya kapsamında Yemen'e gönderilmek üzere 31 bin 520 Kanada doları (123 bin TL) toplandığını açıkladı

TORONTO (AA) - Açlık başta olmak üzere insani krizin had safhaya ulaştığı Yemen için Kanada genelinde yardım kampanyası düzenlendi.

Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Yakup Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 gün önce başlattıkları kampanyaya Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver ve Edmonton'da Türklere ait 7 camiden katılım sağlandığını söyledi.

Sekmen, 20 bin Kanada doları toplamayı hedefleyerek başlattıkları kampanyada, yılın son cuma namazını kıldıkları Toronto'daki Pape Camisi'nde namaz sonrası gelen yardımlarla 31 bin 520 Kanada dolarına (123 bin TL) ulaştıklarını ifade etti.

Yemen'de dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Sekmen, Diyanet İşleri Başkanlığının buna duyarsız kalmadığını dile getirdi.

Yardım kampanyasının, Başkanlığın imam ve görevli tayin ettiği Kanada genelindeki 7 camide yürütüldüğü bilgisini veren Sekmen, "Toplanan yardımı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'deki kardeşlerimizin ihtiyaçları için göndereceğiz." dedi.

Kanada Türk İslam Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Er de Pape Camisi'nde kıldırdığı yılın son cuma namazının hutbesinde, yardım için katkılarından dolayı cemaate teşekkür etti.

Öte yandan Kanada Cerrahi Dergahı ise 8 bini Diyanet İşleri Başkanlığının, 4 bini de İslamic Relief Canada adlı insani yardım kuruluşunun kampanyasına olmak üzere Yemen için toplam 12 bin Kanada doları (47 bin TL) yardımda bulundu.

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