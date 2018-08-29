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Kanada’dan "Arakan" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau'dan Arakan ile ilgili ortak açıklama: - "Arakan'da işlenen insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesini sağlamalıyız"

TORONTO (AA) - Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkati çekerek, "Arakan'da işlenen insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Freeland ve Bibeau, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yaşadığı drama ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz ve uluslararası toplumun, zulüm gören Rohingyaların acil ihtiyaçlarına cevap vermede büyük bir sorumluluğu var. Sessiz olamayız. Myanmar'da kalıcı barış ve uzlaşma kurmaya yönelik tüm çabaları dikkate almak ve desteklemek için şiddeti ve uygulayıcılarını durdurmalıyız." değerlendirmesi yer aldı.

Ağustos 2017'den bu yana uluslararası toplumun, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki şiddet nedeniyle öfkelendiği belirtilen açıklamada, "Rohingya halkı, Myanmar güvenlik güçleri tarafından yürütülen ve on yıllardır süren bir sistematik ayrımcılığa maruz kaldı. Myanmar’da adalet, eşitlik ve temel haklara saygı olmaksızın barış olmaz. Biz, Myanmar ve Bangladeş'teki insanlık krizini ele almaya kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Kanada, 2017 yılı başından bu yana, yerinden edilmiş bu insanlara 66,1 milyon dolar yardım sağladığı kaydedilen açıklamada, "Arakan'da işlenen insan hakları ihlallerinden sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesini sağlamalıyız. Uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizmasının kurulması ve Myanmar'daki uluslararası suçların faillerinin hesaba çekilmesi için sivil toplumun yanı sıra diğer devletlerle, uluslararası kuruluşlarla ve ortaklarla yakın bir şekilde çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Kanada Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau Kanada’dan Myanmar çağrısı

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