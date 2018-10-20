Kanada'dan Beyaz Baretliler’e yerleşim izni

TORONTO (AA) – Kanada’nın, Suriye'de Beyaz Baretliler olarak bilinen insani yardım grubuna üye bazı kişilere, aileleriyle birlikte ülkeye yerleşim izni verdiği açıklandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kanada olarak, bir süreden beri bazı müttefiklerimizle birlikte, özellikle Suriye rejimi ve destekçisi olan Rusya tarafından hedef alınan Beyaz Baretliler ve ailelerini yeniden yerleştirmek için çalışıyoruz. İlk müdahaleci olarak Beyaz Baretliler, katil Esed rejiminin işlediği en korkunç suçlardan bazılarına ilk elden tanık oldu. Kanada, daha fazla hayat kurtarmak için onlara yardım ederek Beyaz Baretlilerin çalışmalarını destekledi. Bu sivil savunma grubu ve aile üyelerine yardım etmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Beyaz Baretliler ve aile üyelerinin yasal koşullara uyumlu olarak Kanada'ya yerleştirilecekleri belirtilerek, "Göçmenlik işlemleri yurt dışında gerçekleşmekte ve mültecilerin Kanada'ya uçmasına izin verilmeden önce güvenlik taraması tamamlanmaktadır. Kendileri ve Suriye'deki aile fertlerinin güvenlikleri için bu bireylerin gizliliğine saygı gösterilmesini istiyoruz. Varış tarihleri veya yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyecektir. Bu önemli girişim üzerinde iş birliği yapan tüm uluslararası ortaklarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.