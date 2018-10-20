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Kanada'dan Beyaz Baretliler’e yerleşim izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:40 | Son Güncelleme

Kanada, Suriye'de devam eden insanlık krizinden etkilenenlere yardım ulaştıran Beyaz Baretliler isimli gruba aileleriyle birlikte ülkeye yerleşim izni verdi

TORONTO (AA) – Kanada’nın, Suriye'de Beyaz Baretliler olarak bilinen insani yardım grubuna üye bazı kişilere, aileleriyle birlikte ülkeye yerleşim izni verdiği açıklandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kanada olarak, bir süreden beri bazı müttefiklerimizle birlikte, özellikle Suriye rejimi ve destekçisi olan Rusya tarafından hedef alınan Beyaz Baretliler ve ailelerini yeniden yerleştirmek için çalışıyoruz. İlk müdahaleci olarak Beyaz Baretliler, katil Esed rejiminin işlediği en korkunç suçlardan bazılarına ilk elden tanık oldu. Kanada, daha fazla hayat kurtarmak için onlara yardım ederek Beyaz Baretlilerin çalışmalarını destekledi. Bu sivil savunma grubu ve aile üyelerine yardım etmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Beyaz Baretliler ve aile üyelerinin yasal koşullara uyumlu olarak Kanada'ya yerleştirilecekleri belirtilerek, "Göçmenlik işlemleri yurt dışında gerçekleşmekte ve mültecilerin Kanada'ya uçmasına izin verilmeden önce güvenlik taraması tamamlanmaktadır. Kendileri ve Suriye'deki aile fertlerinin güvenlikleri için bu bireylerin gizliliğine saygı gösterilmesini istiyoruz. Varış tarihleri veya yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyecektir. Bu önemli girişim üzerinde iş birliği yapan tüm uluslararası ortaklarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkeye gelecek olan Beyaz Baretli sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Suriye’nin Dera bölgesinde sıkışan 422 kişilik sivil savunma gönüllüsü Beyaz Baretli, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir operasyonla Suriye’den çıkarılarak Ürdün’e getirilmişti. Gruptan 279 kişiye, kendilerine iskan sözü veren İngiltere, Almanya ve Kanada’ya gitmeleri için Ürdün tarafından 3 ay süre tanınmıştı.

Beyaz Baretliler adlı sivil savunma teşkilatı, 2011'de adından söz ettirmeye başladı. Teşkilatın Suriye'nin farklı kentlerinde 100'den fazla merkezi bulunuyor. Yaklaşık 3 bin gönüllünün görev yaptığı tahmin edilen Beyaz Baretliler teşkilatında, bu gönüllüler, tamamen silahsız olarak, sivillere yönelik arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları yürütüyor.

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