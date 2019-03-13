HABER

Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı

TORONTO (AA) - Kanada, ülkedeki toplam 41 Boeing 737-8 Max tipi uçağın uçuşlarının ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, yaptığı açıklamada, ülkedeki üç ayrı havayolu şirketinin elinde bulunan 41 Boeing 737-8 Max tipi uçağın uçuşunun yasaklandığını söyledi.

Bakan Garneau ayrıca, Kanada hava sahasının da bu tip uçakların uçuşlarına kapatıldığını belirterek, "Bu güvenlik uyarısı, Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 uçağının hem yerli hem de yabancı herhangi bir havayolu şirketinden ticari yolcu uçuşlarını, Kanada hava sahasına giriş, çıkış veya üstünden uçmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Kanada’da Air Canada Havayolları’nın 24, Westjet Havayolları’nın 13 ve Sunwing Havayolları’nın 4 Boeing 737 Max 8 veya Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
OKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirlediOKA, coğrafi işaretli ürünler konusundaki ihtiyaçları belirledi
Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralıTaksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boeing Model 737-8 Max Kanada Kanada Boeing Max’lerin uçuşunu yasakladı Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Okul çöktü, enkaz altında onlarca yaralı var!

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Ünlü kahve zinciri konkordato istedi

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

Erdoğan'dan Netenyahu'ya sert yanıt: Kendine gel, sen zalimsin!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de roket ve füze atışı yapılacak! Ordu Valiliği'nden uyarı

Ordu Valiliği'nden 'roket ve füze' uyarısı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında kuru yük gemisi battı

Marmara Adası açıklarında gemi battı!

Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı

Taksim'deki otelde korkunç olay! 1 ölü, 1 yaralı

Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Dün intihardan vazgeçirildi, bugün 3 kişiyi bıçakladı

Karlıova'da karayoluna çığ düştü! 30'a yakın araç mahsur kaldı

Karayoluna çığ düştü: Çok sayıda araç mahsur kaldı!

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.