HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı

Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Kanada'dan Elazığ depremiyle ilgili Türkiye'ye taziye mesajı

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Başbakan Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Takdir ve teşekkürü ile gelen öğrenciye hamsi ikramıTakdir ve teşekkürü ile gelen öğrenciye hamsi ikramı
Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Depremi Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau Trudeau’dan Elazığ depremi paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Enkaz alanı havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.