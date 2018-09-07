Kanada’dan İdlib çağrısı

TORONTO (AA) – Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İdlib kentindeki gelişmelerin, siviller açısından endişe verici hale geldiğini belirterek, "Suriye rejimini uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya, sivil yaşamı korumaya, güvenli ve engelsiz insani yardım imkanı vermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Freeland, yazılı açıklamasında, Suriye rejimi ve müttefiklerinin savaşın başlangıcından bu yana uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal ettiklerini bildirdi.

İdlib kentindeki gelişmelerin, siviller açısından endişe verici hale geldiğini vurgulayan Freeland, "Suriye rejimi ve müttefikleri, düzenli olarak sivilleri hedef alarak ayrım gözetmeksizin bombalamaya devam ediyor. İdlib'deki Suriye rejiminin saldırılarının, bu bölgede bulunan 3 milyon sivil için felaket olacağına inanıyoruz. Bu sivillerin arasında çocuklar, doktorlar, ilk yardım ekipleri ve gazeteciler var. Bunlar asla hedef olmamalı’’ değerlendirmesinde bulundu.

Sivillere, yardım görevlilerine ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadıklarını belirten Freeland, şunları kaydetti: