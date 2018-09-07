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Kanada’dan İdlib çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 03:53 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland: - "Suriye rejimini uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya, sivil yaşamı korumaya, güvenli ve engelsiz insani yardım imkanı vermeye çağırıyoruz"

TORONTO (AA) – Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, İdlib kentindeki gelişmelerin, siviller açısından endişe verici hale geldiğini belirterek, "Suriye rejimini uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya, sivil yaşamı korumaya, güvenli ve engelsiz insani yardım imkanı vermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Freeland, yazılı açıklamasında, Suriye rejimi ve müttefiklerinin savaşın başlangıcından bu yana uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal ettiklerini bildirdi.

İdlib kentindeki gelişmelerin, siviller açısından endişe verici hale geldiğini vurgulayan Freeland, "Suriye rejimi ve müttefikleri, düzenli olarak sivilleri hedef alarak ayrım gözetmeksizin bombalamaya devam ediyor. İdlib'deki Suriye rejiminin saldırılarının, bu bölgede bulunan 3 milyon sivil için felaket olacağına inanıyoruz. Bu sivillerin arasında çocuklar, doktorlar, ilk yardım ekipleri ve gazeteciler var. Bunlar asla hedef olmamalı’’ değerlendirmesinde bulundu.

Sivillere, yardım görevlilerine ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadıklarını belirten Freeland, şunları kaydetti:

"Suriye rejimini uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya, sivil yaşamı korumaya, güvenli ve engelsiz insani yardım imkanı vermeye çağırıyoruz. Kanada, İdlib'deki değişen insani durumu izlemeye devam ediyor ve gerektiğinde cevap vermeye hazır durumda. Esad rejiminin, bir savaş suçu teşkil edecek olan İdlib'de kendi halkına karşı kimyasal silahları tekrar kullanabileceğinden kaygı duyuyoruz. Kanada ve uluslararası toplum, bağımsız uluslararası araştırmacılar tarafından teyit edilen Suriye rejimi tarafından kimyasal silahların kullanımını defalarca kınadı. Suriye rejiminin müttefikleri olarak Rusya ve İran, Suriye halkının devam eden ıstırabı ve Esad rejiminin saldırı veya kimyasal silah saldırısının sebep olduğu yıkım ve ölümün ahlaki sorumluluğunu taşıyor.“

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Kanada Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland Kanada’dan İdlib çağrısı

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