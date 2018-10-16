Kanada’dan Kaşıkçı açıklaması

TORONTO (AA) - Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğünü belirterek, "Bu konuda (Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması), kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, parlamentoda gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayını "çok ciddi ve önemli bir konu" olarak gördüklerini söyledi.

Freeland, Kanada’nın müttefikleri ile aynı görüşte olduğunu ve birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Bu çok ciddi bir durum. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bu durumu görüştüm ve bu konuda kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım." ifadelerini kullandı.

- "Müttefiklerimizle çok yakın çalışıyoruz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Toronto’da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasına bağlı iddialarla ilgili ciddi kaygıları bulunduğunu söyledi.