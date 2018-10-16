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Kanada’dan Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 17:57 | Son Güncelleme

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland: - "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bu durumu görüştüm ve bu konuda kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım"

TORONTO (AA) - Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğünü belirterek, "Bu konuda (Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması), kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, parlamentoda gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayını "çok ciddi ve önemli bir konu" olarak gördüklerini söyledi.

Freeland, Kanada’nın müttefikleri ile aynı görüşte olduğunu ve birlikte hareket ettiklerini belirterek, "Bu çok ciddi bir durum. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bu durumu görüştüm ve bu konuda kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma görmek istediğimizi ilettim. Sorumlu bulunanların hesap vermesi gerektiğini vurguladım." ifadelerini kullandı.

- "Müttefiklerimizle çok yakın çalışıyoruz"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Toronto’da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasına bağlı iddialarla ilgili ciddi kaygıları bulunduğunu söyledi.

Kaşıkçı’nın "petrol zengini egemen kraliyet ailesinin insan hakları ihlalleri hakkında kapsamlı yazılar yazan bir gazeteci olduğunu" ifade eden Başbakan Trudeau, "Bu gazetecinin durumuyla ilgili raporlar hakkında gerçekten endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumdaki müttefiklerimizle çok yakın çalışıyoruz. Açıkçası bu, çok fazla insan için ciddi endişeleri vurgulayan bir durum." diye konuştu.

- "Silah anlaşması derhal durdurulmalı"

Muhalefetteki Yeni Demokrat Partinin Gölge Dışişleri Bakanı Helene Laverdiere ise hükümetin iki haftadır Kaşıkçı konusunda sessiz kaldığını belirterek, "Hükümet, Suudi Arabistan'a silah ihracını içeren 15 milyar dolarlık silah anlaşmasını derhal durdurmalıdır." çağrısını yaptı.

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