HABER

Kanada'dan Kaşıkçı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtları dinlediğini açıkladı

PARİS (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtları dinlediğini söyledi.

Trudeau, Fransa'nın başkenti Paris'teki Kanada Büyükelçiliğinde ülkesinin basınına konuştu.

Trudeau, kendisinin bu kayıtları bizzat dinlemediğini fakat ülkesinin istihbarat servisinin kayıtlara ulaştığını kaydetti.

Kanada Başbakanı, konuyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir zamanda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ve Paris'te düzenlenen Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü anma törenleri sırasında da ele aldıklarını bildirdi.

Kanada basını, Justin Trudeau'nun, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili gelişmeleri diğer ülkelerle değerlendirmeye devam ettiklerini ve Suudi Arabistan hakkında verilecek kararı müzakere ettiklerini söylediğini yazdı. Trudeau'nun Türkiye'nin bu olayla ilgili duruşu nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili 10 Kasım günü yaptığı açıklamada, tapelerin, konuşmaların, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettirildiğini belirterek, "Bunu çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır." ifadesini kullanmıştı.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Son veda! Gözyaşları sel olduSon veda! Gözyaşları sel oldu
Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildiFuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.