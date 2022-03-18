Kanada'dan Ukraynalılara 3 Yıl Oturma ve Çalışma İzni

Kanada’da ülkenin özellikle orta kesiminde ciddi sayıda Ukraynalı göçmen bulunuyor. Bu kişilerin de aile yakınlarının tanınan 3 yıllık haktan faydalanabilecekleri ifade edildi.

Geçici göçmen statüsünde Kanada’ya gelmek isteyen Ukraynalıların internet üzerinden fotoğraf ve parmak izlerini vererek başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Gelecek olan Ukraynalılara Kanada’da eğitim hakkı da tanınacak.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son verilere göre bugüne dek 3 milyondan fazla Ukrayna vatandaşı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ukraynalı göçmenlerin yarıdan fazlası komşu ülke Polonya’ya sığındı.

