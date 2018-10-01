Kanada’dan Yeni NAFTA’ya Onay 

ABD ve Meksika’yla haftalar süren görüşmelerin ardından Kanada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmiş versiyonuna Meksika ve ABD’yle birlikte imza atmayı kabul etti.

Trump anlaşmayı Kasım sonuna kadar imzalamayı istediğini söyledi. Anlaşma Kongre’nin de onayına sunulacak.

Pazar günü ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland tarafından yapılan ortak açıklamada anlaşmanın orta sınıfı güçlendireceği, iyi ve yüksek maaşlı iş imkanları yaratılacağı ve Kuzey Amerika’da yaşayan yarım milyar insana yeni fırsatlar sunulacağı belirtildi.

Anlaşmaya ABD’nin belirlediği takvimin son dakikalarında imza atıldı. 24 yıllık NAFTA’nın yerine geçecek anlaşmaya ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) denilecek. Başkan Donald Trump NAFTA için ‘istihdam katili bir felaket’ ifadesini kullanıyor ve anlaşmanın tarihin en kötü anlaşması olduğunu savunuyordu.

Başkan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘harika bir anlaşma’’ olarak değerlendirdiği yeni anlaşmanın NAFTA’daki birçok eksiği ve hatayı düzelttiğini söyledi. Trump anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada anlaşmanın daha basitleştirildiğini ve tüm ülkeler için daha iyi hale getirildiğini belirtti. Trump, ‘‘Piyasaları çiftçilerimize ve üreticilerimize açacak, ABD’ye yönelik ticaret bariyerlerini azaltacak ve üç büyük ülkeyi dünyanın geri kalanına karşı rekabet etmeleri için bir araya getirecek’’ dedi.