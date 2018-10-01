Kanada’dan Yeni NAFTA’ya Onay 

ABD ve Meksika’yla haftalar süren görüşmelerin ardından Kanada, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yenilenmiş versiyonuna Meksika ve ABD’yle birlikte imza atmayı kabul etti.
Trump anlaşmayı Kasım sonuna kadar imzalamayı istediğini söyledi. Anlaşma Kongre’nin de onayına sunulacak.
Pazar günü ABD Ticaret temsilcisi Robert Lighthizer ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland tarafından yapılan ortak açıklamada anlaşmanın orta sınıfı güçlendireceği, iyi ve yüksek maaşlı iş imkanları yaratılacağı ve Kuzey Amerika’da yaşayan yarım milyar insana yeni fırsatlar sunulacağı belirtildi.
Anlaşmaya ABD’nin belirlediği takvimin son dakikalarında imza atıldı. 24 yıllık NAFTA’nın yerine geçecek anlaşmaya ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) denilecek. Başkan Donald Trump NAFTA için ‘istihdam katili bir felaket’ ifadesini kullanıyor ve anlaşmanın tarihin en kötü anlaşması olduğunu savunuyordu.
Başkan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘harika bir anlaşma’’ olarak değerlendirdiği yeni anlaşmanın NAFTA’daki birçok eksiği ve hatayı düzelttiğini söyledi. Trump anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada anlaşmanın daha basitleştirildiğini ve tüm ülkeler için daha iyi hale getirildiğini belirtti. Trump, ‘‘Piyasaları çiftçilerimize ve üreticilerimize açacak, ABD’ye yönelik ticaret bariyerlerini azaltacak ve üç büyük ülkeyi dünyanın geri kalanına karşı rekabet etmeleri için bir araya getirecek’’ dedi.
Anlaşma Kanada süt ürünleri pazarını Amerikalı çiftçilere önemli ölçüde açıyor. Ancak anlaşma Trump’ın otomobil, kamyon ve ABD’ye ihraç edilen otomobil parçalarına vergi getirmesi halinde Kanada’ya koruma da sağlıyor.
Amerika’nın iki numaralı ticaret ortağı Kanada, ABD ve Meksika’nın geçen ay NAFTA’nın yerine geçecek bir anlaşma için mutabakata varmasının ardından dışarda kalmıştı.
Trump yönetimi Kongre’ye ABD-Meksika anlaşmasıyla ilgili resmi olarak 31 Ağustos’ta bildirimde bulunmuştu. Bu da Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun görevi solcu Manuel Lopez Obrador'a devretmeden önce 1 Aralık tarihine kadar anlaşmayı imzalaması için ona 90 gün süre tanımış oldu.
Trump, yenilenmiş NAFTA anlaşmasıyla yoluna Kanada olsa da olmasa da devam edeceğini söylemişti. Ancak Trump’ın sadece Meksika’yla NAFTA’yı yenilemesine Kongre’nin yetki verip vermediği ise bilinmiyordu.
Trump seçim kampanyası sırasında ABD, Meksika ve Kanada arasındaki NAFTA anlaşmasını yenileyeceği ya da anlaşmadan çıkacağı sözünü vermişti.
Kanada ve Meksika, ABD’nin en büyük iki ihraç pazarı. Bunlardan birini dışarıda bırakacak bir anlaşma yapılması bu ülkeler arasındaki ticarete sırtını yaslayan iş çevreleri için kaos anlamına geliyordu.
Amerikan Ticaret Odası daha önce yaptığı açıklamada, “Dünyadaki en büyük ihracat pazarımız Kanada’yı dışarıda bırakmak kabul edilemez’’ ifadesini kullanmıştı.
Anlaşmanın ardından Kanada doları son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.
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