Kanadalı 18 yaşındaki genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı!

Kanada'da 18 yaşındaki tıp öğrencisi Juliette Lamour, 7 Ocak'ta yapılan çekiliş için bilet aldı. Ancak bilet aldığını da unutan Lamour, bir arkadaşının kendisine sayısal lotoyu kazanan kişinin Sault Ste Marie'den çıktığını söylemesi üzerine kazandığını öğrendiğini söyledi.

'FARKLI ÜLKELER GÖRMEK İSTİYORUM'

Lamour, paranın bir kısmını eğitimi için harcayacağını, bir kısmını da okulunu bitirdikten sonra farklı ülkeleri gezmek için kullanacağını söyleyerek, "Okul biter bitmez ailemle birlikte bir kıta seçip keşfetmeye başlayacağız. Farklı ülkeleri görmek, tarihlerini ve kültürlerini incelemek, yemeklerini tatmak ve dillerini dinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

