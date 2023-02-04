HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanadalı 18 yaşındaki genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı!

Kanadalı 18 yaşındaki genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı!

04.02.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da 18 yaşındaki Juliette Lamour isimli genç, ilk denemesinde Altın Top sayısal lotosundan 48 milyon Kanada doları (yaklaşık 675 milyon TL) kazanarak, büyük ödülü kazanan en genç Kanadalı oldu.

Kanadalı 18 yaşındaki genç 48 milyon dolarlık ikramiye kazandı!

Kanada'da 18 yaşındaki tıp öğrencisi Juliette Lamour, 7 Ocak'ta yapılan çekiliş için bilet aldı. Ancak bilet aldığını da unutan Lamour, bir arkadaşının kendisine sayısal lotoyu kazanan kişinin Sault Ste Marie'den çıktığını söylemesi üzerine kazandığını öğrendiğini söyledi.

'FARKLI ÜLKELER GÖRMEK İSTİYORUM'

Lamour, paranın bir kısmını eğitimi için harcayacağını, bir kısmını da okulunu bitirdikten sonra farklı ülkeleri gezmek için kullanacağını söyleyerek, "Okul biter bitmez ailemle birlikte bir kıta seçip keşfetmeye başlayacağız. Farklı ülkeleri görmek, tarihlerini ve kültürlerini incelemek, yemeklerini tatmak ve dillerini dinlemek istiyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralya'da feci olay! Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybettiAvustralya'da feci olay! Köpek balığı saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti
O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldıO ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı
İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...'İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...'
Anahtar Kelimeler:
Kanada piyango

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler! "Kürtleri..."

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Çöpe atılan araç Türkiye'nin gündemine oturdu! 'Beynimden vurulmuşa döndüm'

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

Fenomen isimle Milano'da evlendi!

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

İstanbul için kar uyarısı! Yoğun kar geçişleri olacak, THY'den sefer iptalleri

Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Ya sen ne yüzsüzsün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! 'Ya sen ne yüzsüzsün'

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.