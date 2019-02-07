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Kanadalı anne suda doğum için Türkiye'yi seçti

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

Ankara'da yaşayan Kanadalı Janette Bramley, iki ülkenin sağlık sektörleri arasındaki uygulama farklarını göz önünde bulundurarak suda doğum için daha fazla avantaj içeren Türkiye'yi ve Türk hekimlerini tercih etti - Bebeğini on gün önce kucağına alan Janette Bramley: - "Kanada'da suda doğum yapabilmek için bir doktorun olması güç. Normalde bu işlemleri ebeler yapıyor. Ebeler ve doktorlar arasında doğumdaki ilişki, buradaki gibi değil" - "Suyun içinde çok rahattım. Farklı kültürler, farklı bir dil ama buradaki her doktor, hemşire ve benimle ilgilenen herkesin İngilizce konuşabilmesi beni çok rahatlattı. Yaşadığım bu tecrübeden çok mutlu oldum" - Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastalıkları E.A.H Yöneticisi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin: - "Suyun içerisinde doğum yaptırmıyoruz. Anne adayının ağrılı sürecini suda geçirerek ağrı süresinin azalmasını ve kendisini rahatlatmasını sağlıyoruz. Ebelerimiz de anne adaylarımıza doğumun başından sonuna kadar destek veriyor"

DUYGU YENER - Ankara'da yaşayan Kanadalı Janette Bramley, birtakım avantajları nedeniyle ülkesi yerine Türkiye'de suda doğum yaparak sancısız ve sıkıntısız bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

Kanada vatandaşı Janette Bramley, Müslümanlığı seçtikten sonra hayatını Barış Kaba ile birleştirdi. Evlenmelerinin ardından eşinin yanında olabilmek için Türkiye'ye yerleşen Bramley, 9 ay önce anne olacağı haberini aldı.

İki ülkenin sağlık sistemleri ve doğum yaklaşımını araştıran Kanadalı anne adayı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip edildi.

Doğum için hastane bünyesinde faaliyet gösteren suda doğum ünitesini tercih eden Kanadalı anne, on gün önce bebeği Layla Afife'yi kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

- "Kanada'da suda doğum masrafları karşılanmıyor"

Janette Bramley, doğum için Türkiye'yi tercih etmesinin nedenlerini AA muhabirine anlattı.

İki ülkenin sağlık sistemlerinin çok farklı olduğunu ifade eden Bramley, "Kanada'da suda doğum yapabilmek için bir doktorun olması güç. Normalde bu işlemleri ebeler yapıyor. Ebeler ve doktorlar arasında doğumda ilişki, buradaki gibi değil. Suda doğum seçtiğinizde sağlık sisteminin dışında kalıyorsunuz." dedi.

Kanada sağlık sisteminde, daha çok ebelerin doğumda aktif rol aldığını aktaran Bramley, "Ebeler ya bir evde ya da bir doğum merkezinde görev alıyor. Suda doğum için gerekli küvetleri de yine doğum yapacak kişinin alması gerekiyor. Sağlık sigortası kapsamı dışında kalıyor. Türkiye'de ise bu işler daha düzenli yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Sudan çıktığım zamanların kısa olmasını arzu ettim"

Suda doğumun anne adayı için konforlu bir yöntem olduğunu dile getiren Janette Bramley, şöyle konuştu:

"Doğum sancılarım tamamen düştü. Sudan çıktığım zamanların çok kısa olmasını arzu ettim. Suyun içinde çok rahattım. Farklı kültürler, farklı bir dil ama buradaki her doktor, hemşire ve benimle ilgilenen herkesin İngilizce konuşabilmesi beni çok rahatlattı. Yaşadığım bu tecrübeden çok mutlu oldum. Tüm yabancı gebelere, Türkiye'deki sağlık sistemini tavsiye ediyorum."

Kanadalı annenin Türk eşi Barış Kaba, eşinin Türkiye'deki sağlık sistemini çok araştırdığını ifade ederek, "Suda doğum ünitesinin bir otel odası ve SPA merkezi gibi olması nedeniyle tercihi Türkiye oldu. Öncesinde planımız Kanada'ya gitmekti. Türkiye'deki hastane şartları, doğuma hiçbir ücret ödemememiz, hastanedeki iletişim çok iyiydi. Sancısız, sıkıntısız bir şekilde çocuğumuzu kucağımıza aldık. Kızımıza Layla Afife ismini verdik. Eşimin ismi Janette ama biz Cennet demeyi tercih ediyoruz. Kendisi de bu ismi duymaktan oldukça mutlu." diye konuştu.

- "Türkiye'nin suda doğum eğitim merkeziyiz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise, hastanenin sağlık turizmi belgesini almaya hak kazandıktan sonra web sitesinin güncellendiğini, doktorların öz geçmiş ve hastanenin tüm bölümleri hakkında İngilizce bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Kanadalı hastanın da bu bilgiler sayesinde kendilerine ulaştığını ifade eden Tekin, "Hastamız ben de dahil olmak üzere pek çok hekimimiz hakkında bilgi edinmiş. Doğum sürecindeki takipleri de burada yapıldı." dedi.

Prof. Dr. Tekin, suda doğum eylemi olarak bilinen "hidroterapi"nin 71 ülkede uygulanan bir yöntem olduğunu dile getirerek, "Emine Erdoğan Hanımefendi bu amaçla ülkemizde de bu yöntemin yaygınlaşması için hastanemizdeki suda doğum ünitelerinin açılışına teşrif etmişti. Türkiye'nin suda doğum eğitim merkeziyiz. Bugüne kadar 16 hastane, bizden eğitim alıp kendi merkezlerine döndüklerinde suda doğum ünitelerini kurdular." diye konuştu.

Suda doğumun doğum sancısını azaltmada çok etkili olduğunu ifade eden Tekin, anne adayı için tek kişilik, jakuzinin, pilates topunun olduğu son derece rahat ve özgür bir ortamda eşi de yanındayken doğum yapabileceği bir ortam oluşturduklarını aktardı.

Tekin, Kanadalı anne Janette Bramley'in de hastanedeki bu ortamdan çok etkilendiğini, bu nedenle doğum için kendilerini tercih ettiğini, sağlıklı bir doğum gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

- "Suyun içerisinde doğum yaptırmıyoruz"

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, hastane bünyesinde 4 suda doğum ünitesi bulunduğunu, özellikle gebe okuluna başlayıp eğitimleri alan anne adaylarına suda doğum hizmetini ücretsiz sunduklarını bildirdi.

Anne adayını suda doğum ünitesine alabilmek için bazı kriterlerin de bulunduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Suda doğum özellikle düşük riskli gebe grubuna uygun bir yöntemdir. Anne adayı da istekliyse onay formunu doldurduktan sonra refakatçinin de olacağı odaya alıyoruz. Doğum için ağrının en aktif olduğu gerekli açıklığa ulaşılınca, annemize bir duş yaptırıp küvetin içine alıyoruz. Suyun sıcaklığı 37,5 derecedir. Annenin pozisyonunu dikey pozisyonda destekliyoruz. Anne isterse arada bir çıkıp dolaşabiliyor, suya tekrar girebiliyor. 2 ile 4 saat suda kalma süreleri var. Burada amaç ağrı algısını azaltabilmek. Suyun içerisinde doğum yaptırmıyoruz. Anne adayının ağrılı sürecini suda geçirerek ağrı süresinin azalmasını ve kendisini rahatlatmasını sağlıyoruz. Bu esnada ebelerimiz de anne adaylarımıza doğumun başından sonuna kadar destek veriyor."

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