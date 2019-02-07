Kanadalı anne suda doğum için Türkiye'yi seçti

İki ülkenin sağlık sistemlerinin çok farklı olduğunu ifade eden Bramley, "Kanada'da suda doğum yapabilmek için bir doktorun olması güç. Normalde bu işlemleri ebeler yapıyor. Ebeler ve doktorlar arasında doğumda ilişki, buradaki gibi değil. Suda doğum seçtiğinizde sağlık sisteminin dışında kalıyorsunuz." dedi.

Kanada sağlık sisteminde, daha çok ebelerin doğumda aktif rol aldığını aktaran Bramley, "Ebeler ya bir evde ya da bir doğum merkezinde görev alıyor. Suda doğum için gerekli küvetleri de yine doğum yapacak kişinin alması gerekiyor. Sağlık sigortası kapsamı dışında kalıyor. Türkiye'de ise bu işler daha düzenli yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Sudan çıktığım zamanların kısa olmasını arzu ettim"

Suda doğumun anne adayı için konforlu bir yöntem olduğunu dile getiren Janette Bramley, şöyle konuştu:

"Doğum sancılarım tamamen düştü. Sudan çıktığım zamanların çok kısa olmasını arzu ettim. Suyun içinde çok rahattım. Farklı kültürler, farklı bir dil ama buradaki her doktor, hemşire ve benimle ilgilenen herkesin İngilizce konuşabilmesi beni çok rahatlattı. Yaşadığım bu tecrübeden çok mutlu oldum. Tüm yabancı gebelere, Türkiye'deki sağlık sistemini tavsiye ediyorum."

Kanadalı annenin Türk eşi Barış Kaba, eşinin Türkiye'deki sağlık sistemini çok araştırdığını ifade ederek, "Suda doğum ünitesinin bir otel odası ve SPA merkezi gibi olması nedeniyle tercihi Türkiye oldu. Öncesinde planımız Kanada'ya gitmekti. Türkiye'deki hastane şartları, doğuma hiçbir ücret ödemememiz, hastanedeki iletişim çok iyiydi. Sancısız, sıkıntısız bir şekilde çocuğumuzu kucağımıza aldık. Kızımıza Layla Afife ismini verdik. Eşimin ismi Janette ama biz Cennet demeyi tercih ediyoruz. Kendisi de bu ismi duymaktan oldukça mutlu." diye konuştu.