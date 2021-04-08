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  4. Kanadalı astrofizikçi 35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova keşfetti

Kanadalı astrofizikçi 35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova keşfetti

08.04.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Saskatchewan Üniversitesinde görevli bilim insanı Dr. Daryl Janzen, 35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova patlamasının görüntüsünü keşfetti.

Kanadalı astrofizikçi 35 milyon ışık yılı uzaklıkta süpernova keşfetti

CTV'de yer alan habere göre, Saskatoon kentindeki PROMPT-USASK Skynet robotik teleskobu ile son bir yıldır her gece galaksiyi tarayan astrofizikçi Dr. Janzen, "Nihayet bir keşif yapmak eğlenceliydi." dedi.

İKİNCİ TİP BİR SÜPERNOVA

Teleskopla kaydedilen patlamanın, uzakta küçük bir ışık noktası gibi göründüğünü anlatan Janzen, bunun ikinci tip bir süpernova olduğunu ve patlayarak devasa bir yıldızın ömrünün sonunu getirdiğini söyledi.

Janzen, SN 2021gmj adını verdikleri 35 milyon ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın, Güneş'in en az sekiz katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

Süpernovaların astrofizikçilerin yıldızları ve galaksileri daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu anlatan Janzen, "Ayrıca süpernovalar çok uzak mesafelerden görebileceğimiz kadar parlak oldukları için, bir bütün olarak evrenin gelişimini anlamamıza katkıda bulunan mesafe ölçümlerine yönelik önemli kaynaklardır." dedi.

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Devasa miktarda enerji yayan yıldız patlamaları olarak bilinen süpernovalar, astronomi ve astrofizikçilerin en çok araştırdıkları konuların başında geliyor.

(AA)

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