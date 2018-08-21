Kanadalı belediye başkanı evini Suriyeli mülteci aileye verdi

TORONTO (AA) – Kanada’da bir belediye başkanı, kasabasına yerleşen Suriyeli mülteci aileye tahsis etti.

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Kuzey Dundas kasabası Belediye Başkanı Eric Duncan, 5 ay önce annesinin yanına taşınarak boşalttığı evini, 3 çocuklu Suriyeli mülteci aileye verdi.

Kasaba halkının aralarında para toplayıp sponsor olarak Suriye’den getirdikleri 20 kişilik grubun içindeki Dania el-Muazzen ve Adel el-Ghorani ile çocuklarını, 5 ay önce evinde misafir etmeye başlayan Duncan, "Ben bekarım. Annemin evi hem bana yakın hem de ikimizin yaşayabileceği kadar büyük. Bu ailenin burada yerleşmek ve yaşamak istediklerini anladım. Kanada’ya alışıncaya kadar geçici olarak evimi onlara tahsis ettim" dedi.

Kasaba sakinlerinin gelen Suriyelilere ev eşyaları, mobilya ve diğer ihtiyaç malzemeleri bağışladığını söyleyen Duncan, "Böyle zorluklar ancak böyle birlikteliklerle aşılır’’ dedi.

Kanada basınına konuşan anne Dania el-Muazzen de çocuklarının çok mutlu olduğunu belirterek, Başkan Duncan ve kasaba sakinlerine teşekkür etti.