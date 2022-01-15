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Kanadalı doktor uçuş sırasında doğum yaptırdı

15.01.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toronto Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışan Doktor Aisha Khatib, Katar’dan Uganda’ya giden yolcu uçağında sağlıklı kız bir bebek doğurttu. 8 aylık doğan bebeğe doktorun ismiyle birlikte Mucize Aisha adı verildi.

Kanadalı doktor uçuş sırasında doğum yaptırdı

Katar Havayolları’nın Katar’ın başkenti Doha’dan Uganda’nın Entebbe kentine 5 Aralık günü yapılan uçuşunda bulunan Dr. Aisha Khatib, hamileliğinin 35. haftasında olan ve doğum sancıları tutan Ugandalı bir kadını uçakta, seyir sırasında doğurttu.

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Khatib yaptığı açıklamada “Uçakta bebek doğuracağımı hiç düşünmemiştim! Bu Mucize’nin havada doğmasına destek olan havayolu ekibine teşekkürler! Anne ve bebek iyi ve sağlıklı” ifadelerini kullandı.

DOKTOR ARAPÇA 'AISHA' YAZILI ALTIN KOLYESİNİ HEDİYE ETTİ

Doğum sonrasında doktorun ismiyle birlikte Mucize Aisha adı verilen kız bebeğin sağlıklı olduğu belirtildi.

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Dr Khatib, doğum sırasında boynunda bulunan ve ismi Aisha'nın Arapça yazılı olduğu altın kolyesini ise Aisha bebeğe hediye etti.

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Havayolları basına yaptığı açıklamada 36 haftaya kadar hamile olan kadınlara uçuş izni verildiğini belirtti.

DHA

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