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Kanadalı gezginlerin Ağrı'daki kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kanada'dan gelip 2 ay boyunca Türkiye'nin bir ucundan diğerine çeşitli tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden 4 gezgin, Ağrı duraklarını günübirlik ziyaretten bir haftalık kayak tatiline dönüştürdü - Kanadalı Lilla Nezhin: - "Ben burada olmaktan çok mutluyum çünkü Türkiye'de kendimi çok güvenli ve iyi hissediyorum"

Kanada'dan gelip Türkiye'nin bir ucundan diğerine çeşitli tarihi ve turistik alanları ziyaret eden, en son Ağrı'ya gelen 4 gezgin, ülkede tarihi yerlere ve doğaya hayran kaldıklarını söyledi.

Kuzey Amerika ülkesi Kanada vatandaşı 3'ü kadın 1'i erkek 4 gezgin, Türkiye'nin tarihi yerleri başta olmak üzere kültür, gelenek ve göreneklerini yakından görmek ve tanımak amacıyla 2 ay önce ülkelerinden hava yolu ile İstanbul'a geldi.

İstanbul'da bir süre kalan 4 gezgin daha sonra kiraladıkları araç ile Kapadokya başta olmak üzere tarihi yerleri gezdi.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan gezginler, Sivas ve Erzurum güzergahından Ağrı'ya ulaşarak kentte dinlenmek için mola verdi.

Bir süre kentte dolaşan gezginler, güneşli havayı fırsat bilerek Küpkıran Kayak Merkezi'ne uğradı. Kayak merkezi çalışanları ve vatandaşlar tarafından oldukça sıcak karşılanan gezginler, vatandaşlarla snowbord yaptı.

Gün boyunca burada kayarak doyasıya eğlenen gezginler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kayakseverlerle fotoğraf çektiren gezginler, kayak merkezinde bir hafta ücretsiz konaklayıp daha sonra ülkelerine geri dönecek.

- "Türkiye'de kendimi çok güvenli ve iyi hissediyorum"

Gezginlerden Kanadalı Lilla Nezhin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tarihi yerleşim yerleri ve doğaya hayran kaldıklarını söyledi.

Ağrı'ya ilk geldiklerinde kentte iki saat kalmayı düşündüklerini ancak insanların sıcakkanlı olmasından etkilendiklerini anlatan Nezhin, bu yüzden kararlarını değiştirip bir hafta kalacaklarını belirtti.

Nezhin, "Burada olmaktan çok mutluyum çünkü Türkiye'de kendimi çok güvenli ve iyi hissediyorum. Kayak merkezindeki ekibe, eğitmenlere ve herkese hayran kaldım. Kanada'dan başka bir ülkeye giderek oradan Türkiye'ye geldim. Birkaç haftadır yoldayız ve burada bir hafta daha kaldıktan sonra ülkeme döneceğim." dedi.

Kayak merkezi işletmecisi Ali Yılmaz da gezginlerle güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Konukları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz dün yoğunduk. Daha sonra arkadaşların Kanada'dan geldiklerini duyduk. Doğubayazıt'a giden kara yolunda ilerlerken burada kayak merkezinin olduğunu görmüşler. 3'ü kadın 1'i erkek 4 kişi geceyi kayak merkezinde konakladı. Ekonomik olarak belki otellerde kalamayabilirler diye tesisimizde konaklatıyoruz. Mekanımızı bu arkadaşlara açtık. Ağrı için güzel bir şey olur diye düşündük. Çok mutlu oldular."

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