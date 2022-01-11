Market sırasında gördüğü Çinliye hakaret yağdırdı: Bu lanet salgın hep sizin yüzünüzden

Kanada'nın Montreal kentinde yaşanan olayda Mak çiftine süpermarkette Çinli olup olmadığı soruldu. Hakaret ve küfür dolu sözlerin sahibi kadın Çinli çifte ''Bu lanet salgınların hepsi sizin sayenizde Çinliler'' dedi.

''ASYA NEFRETİ SONA ERSİN''

O anları telefonuyla kaydeden Ken Mak, ''yazık sana'' diyerek bu olay sonrası Kanada halkının yanlarında olacağını ve Asya nefretinin sona ereceğini umduğunu söyledi.

Videoyu Facebook hesabında paylaşan Mak, ''Bu pandemi hepimizin hayatında kaosa neden oldu ve bunun için belirli bir azınlığa saldırmak kabul edilemez. Herkes gibi, Quebec'teki karantinaları, sokağa çıkma yasaklarını ve zorlukları hep birlikte atlattık. Tüm krizler biter ama o zamana kadar masum insanları suçlamadan birbirimizi desteklememiz gerekiyor'' dedi.

City News'e verdiği bir röportajda Mak, ''kadına cevap vermeye çalıştım ancak ağzımı açar açmaz hakaret savurmaya, asya karşıtı konuşmaya başladı. O noktada ona kendisine cevap vermeyeceğimi söyledim'' şeklinde konuştu.

''IRKÇI SÖZLERİ KINIYORUM''

Montreal belediye başkanı Valérie Plante ise olay sonrası attığı tweette, ''Bu kadının şok edici ve kabul edilemez ırkçı sözlerini kınıyorum. Asya karşıtı ırkçılığın Montreal'de yeri yoktur ve bu tür saldırganlık asla hoş görülmemelidir'' sözlerine yer verdi.

Je dénonce les propos racistes de cette dame, qui sont choquants et inacceptables. Le racisme anti-asiatique n’a pas sa place à Montréal, et ce type d’agression ne doit jamais être toléré. https://t.co/gl11IFYJk9 — Valérie Plante (@Val_Plante) January 5, 2022

Öte yandan CityNews, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid salgınının ardından, Montreal'deki Asya karşıtı suçların 2020'de bir önceki yıla göre beş kat daha fazla olduğunu bildirdi.

