Kanadalı kamyoncuların eylemi büyüyor! Kanada-ABD sınırını geçişe kapattılar

Kanada'da kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta "Özgürlük Konvoyu" adıyla zorunlu aşı uygulamasına ve Covid-19 tedbirlerine karşı başlattıkları protestolar artarak sürüyor. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından yapılan açıklamada, protestoya katılan kamyoncuların Kanada-ABD sınırındaki Ambassador Köprüsü’nü geçişe kapattığı ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, ABD’den Kanada’ya gelişlerin açık olduğu belirtildi.

"YETKİLİLERİN HAREKETE GEÇMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Köprünün işletmecisi Detroit International Bridge Corporation tarafından yapılan açıklamada, köprü üzerindeki uluslararası ticaretin yeniden başlaması gerektiğini belirtildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Matt Moroun yaptığı açıklamada ise, "Yetkililerin, karşılıklı saygıyı yansıtacak şekilde durumu olabildiğince çabuk hafifletmek için derhal harekete geçmesini talep ediyoruz" dedi.

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise, durumu yakından izlediğini aktardı. Kanada, mal ihracatının yüzde 75'ini ABD’ye yaparken, söz konusu köprüden günde yaklaşık 8 bin kamyon geçişi oluyor.

OTOMOTİV ÜRETİMİ RİSKE GİRDİ

Kanada Araç Üreticileri Derneği, Ambassador Köprüsü'ndeki kalıcı gecikmeler, on binlerce Kanadalıyı istihdam eden otomotiv üretimini aksatma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve ablukaya derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

KORNALARI MAHKEME KARARIYLA SUSTURULDU

Ülkenin dört bir yanından yola çıkarak 29 Ocak'ta başkent Ottawa'ya ulaşan kamyon sürücülerinin 10 gündür devam eden protestoda sürekli kornaya basması, çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Hugh McLean, oluşan gürültü nedeniyle kamyon sürücülerinin önümüzdeki 10 gün boyunca protestoda kornaya basmasını yasaklayarak, "Korna çalmak, bildiğim herhangi bir büyük düşüncenin ifadesi değil" dedi. (İHA)



