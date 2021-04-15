HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kanadalı milletvekili sanal toplantıda çıplak yakalandı

Kanadalı milletvekili sanal toplantıda çıplak yakalandı

15.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'da 2015 yılından bu yana Quebec bölgesini temsil eden milletvekili William Amos, Avam Kamarası'nın çevrimiçi olarak düzenlenen oturumda çıplak halde yakalandı.

Kanadalı milletvekili sanal toplantıda çıplak yakalandı

Kanada'daki Quebec bölgesini temsil eden milletvekili William Amos, çevrimiçi toplantıda zor anlar yaşadı. Ülkede Avam Kamarası'nın internet üzerinden düzenlenen oturum sırasında kıyafetini değiştiren milletvekili William Amos, kamerasını açık unuttu. Toplantı sırasında Amos'un çıplak hali ekrana yansıdı. Bir çok milletvekili olayın şaşkınlığı içinde olduğunu ifade ederken, Amos parlamento üyerilerine mail atarak özür diledi.

Kanadalı milletvekili sanal toplantıda çıplak yakalandı

"TALİHSİZ BİR HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLERİM"

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulıunan Amos, "Bugün gerçekten talihsiz bir hata yaptım. Bundan utanıyorum. Koşuya çıktıktan sonra iş elbisemi değiştirdiğim için kameram yanlışlıkla açık kalmış. Toplantıdaki tüm meslektaşlarımdan tüm içtenliğimle özür dilerim. Hata bir daha tekrarlanmaycak" ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Yunanistan sakinlerine aşı yapıp adaları turizme açıyor!Yunanistan sakinlerine aşı yapıp adaları turizme açıyor!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kanada

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Yeniden bir karar alabiliriz

Yeniden bir karar alabiliriz

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Kucak pozunu hemen sildi: 'Ayıp'

Kucak pozunu hemen sildi: 'Ayıp'

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İllere göre haftalık vaka sayıları!

İllere göre haftalık vaka sayıları!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Sevindiren gelişme: Van Gölü kazandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan dikkat çeken açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.