Kanadalı üç çocuk annesi çatlaklarını ve selülitlerini paylaşarak fenomen oldu! 'Sadece bana inanın'

Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi Sarah Nicole Landry, hamilelik dönemlerinde 102 kiloya kadar ulaştı. Ancak genç kadın sadece diyet yaparak ciddi anlamda kilo verdi.

Yaşadığı süreci adım adım Instagram hesabında paylaşan Landry, gelen olumlu ve tepkiler sayesinde fenomen oldu.

50'ye yakın kilo vermeyi başaran 3 çocuklu kadın, sarkan vucüdunu kendi sosyal medya hesabında hiç çekinmeden gösterdi.

Landry, "Bu tüm kadınların aslında başarısı, kadınların neler yapabileceğini göstermek istedim." diye konuşuyor.

Genç kadın, kendisine kötü hissettiren hesapları takipten çıkardığını sadece iyi hissettirenleri takip ettiğini dile getirerek, "Vücudumun insanlara iğrenç geleceğini düşünürdüm. Ancak kilo verdikten sonra kendimi daha iyi hissettim.

Vücudumun aslında öz saygımla bir alakası olmadığını anladım. Çocuklarıma da kilonun ve beslenmenin önemini anlatacağım. Vücudumu mükemmelleştirmek zorunda değilim. Hiçbir kadın kendini böyle bir zorunlulukta hissetmemeli. Moda dergilerinde ya da sosyal medyada 'kusursuz' olarak nitelendirilen modelleri ve diğer birçok kadını görüyoruz. Ancak doğumdan sonra ya da kilo verdikten sonra böyle görünebiliriz. Bu bir suç değil. Bu tabu yıkılmalı.

Özellikle ünlü kadınlar doğumdan hemen sonra eski vücutlarına kavuşmuş gibi davranıyorlar. Ancak bu doğru değil. Gerçek olan şey benim paylaşımlarım'' diye konuşuyor.



