HABER

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Montreal’de binlerce kişi, kamu çalışanlarının başörtüsü giymesini engellemeyi öngören yasa tasarısına karşı yürüdü.Kanada’nın Quebec eyaletinde yerel yönetim, kamu çalışanlarının inanç sembollerini kullanmalarını engelleyen Bill 21 olarak bilinen bir yasa tasarısı hazırlığı yapıyor.

Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Montreal’de binlerce kişi, kamu çalışanlarının başörtüsü giymesini engellemeyi öngören yasa tasarısına karşı yürüdü.
Kanada’nın Quebec eyaletinde yerel yönetim, kamu çalışanlarının inanç sembollerini kullanmalarını engelleyen Bill 21 olarak bilinen bir yasa tasarısı hazırlığı yapıyor. Yasaya tepki gösteren Quebec halkı, Montreal şehir merkezinde toplanarak, yasaya karşı protesto düzenledi. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eyleme katılan protestocular, dini özgürlükleri azaltacağını düşünerek tasarıya karşı çıkıyor. Şehrin merkezi Rene-Levesque Bulvarında toplanan göstericiler, "Beni kafamın üstündekiyle değil, içindekiyle yargıla" ve "Quebec Fransa değildir, çok yaşa farklılık" diye slogan attı.
Quebec’de 6 kişinin öldüğü cami saldırısından kurtulan Said El Amari, "Bu İslamofobik bir yasa. Kadınların seçme hakkı için savaşmalıyız. Özgün ve demokratik bir ülkedeyiz ve herkes istediğini giyinme hakkında sahip olmalıdır" dedi. Başka bir Montrealli Gabriel Engson ise meselenin taşra ile şehirlilerin kavgası olduğuna dikkat çekti. Engson, "Özellikle taşrada yaşayan insanların oy verdiği Aveneir Quebec Koalisyonun kararı bu. Oysa ki şehirde yaşayan insanlar kültürel çeşitlikten memnun" yorumunda bulundu.
Hükümet, yasa kapsamında ele alınacak bütün dini sembollerin kapsamlı bir listesini yayınlamış ve başörtüsünü de bu kapsam altına almıştı.

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü

Kanadalılar başörtüsü yasağına karşı sokağa döküldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

Liseli kıza ormanda dayak! Bu görüntülere 23 yıl ceza istemi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

İlik bulunamadı! Öykü Arin için karar verildi

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Üniversite öğrencilerinden cinsel istismar protestosu

Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında karar!

Kritik FETÖ davasında karar!

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

15 metrelik su kuyusuna düşen buzağı kurtarıldı

Karlar eriyince evleri su bastı

Karlar eriyince evleri su bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.