Kanadalılar esrar için 5,7 milyar Kanada doları harcadı

TORONTO (AA) - Kanada'da geçen yıl 5,7 milyar Kanada doları değerinde esrar satışı yapıldığı bildirildi.
Kanada İstatistik Kurumundan (StatsCan) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelindeki 5,7 milyar Kanada doları tutarındaki esrar satışının yüzde 90'ının yasa dışı olduğu belirtildi.
Kanada Federal Hükümeti, ülke genelinde esrar satışını 17 Ekim 2018'den itibaren serbest bırakacağını açıklamıştı.
Kurum, ülke genelindeki esrar tüketim verilerinin sürekli artış trendinde olduğunu ve 2018 yılı toplam rakamlarının 6 milyar doları geçmesinin beklendiğini duyurdu.
Açıklamada, söz konusu artışta bazı hastalara reçeteli olarak esrar verilmesinin de etkili olduğu kaydedildi.
Kanada genelinde yaklaşık 5 milyon esrar kullanıcısı bulunuyor ve bu kişiler yıllık ortalama bin 200 Kanada dolarını esrar için harcıyor.
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