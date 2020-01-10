HABER
  4. Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı

Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Kanadalılar, İran’da düşen Ukrayna’na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşı için mum yakarak yas tuttu.Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı İran’da düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanadalılar, İran’da düşen Ukrayna’na ait yolcu uçağında hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşı için mum yakarak yas tuttu.
Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı İran’da düşmüş ve 176 kişi hayatını kaybetmişti. Kanadalılar, uçakta hayatını kaybeden 63 Kanada vatandaşını anmak için tören düzenledi. Kanadalılar, Ottawa’daki Parlamento Tepesi’nde soğuk havaya rağmen mum yaktı. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yanlarında taşıyan Kanadalılar gözyaşları içinde dua etti.
Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yapan Ukrayna Havayolları’na ait uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra düşerken, kazada 176 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta 63 Kanadalı, 82 İranlı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapisSedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis
Bebek arabasını durduran genç faciayı önlediBebek arabasını durduran genç faciayı önledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul depremi tetikler mi? Üşümezsoy'dan açıklama

Kanal İstanbul ile ilgili çok tartışılan iddiaya yanıt!

Süryani rahip 'terör' şüphesiyle gözaltına alındı

Süryani rahibe 'terör' gözaltısı

Kırklareli'nde kadına şiddet! Dövdü, saçını kesti, ölümle tehdit etti

Dövdü, saçını kesti, tehdit etti! "Ölmek istemiyorum"

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

Son dakika! Kıran-11 operasyonunda örgüte darbe

HDP'li Özalp Belediyesi'nde 'PKK izleri' Aynı sistemi uygulamışlar

HDP'li belediyede PKK'nın sistemini uygulamışlar

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Balıkçıların telsizdeki son sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.