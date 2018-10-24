Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter Hatay'da

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve beraberindeki heyet, Toronto Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları yürütülen Tayinat Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Cooter, Tayinat Höyüğü'nde yapılan çalışmalarla ilgili Toronto Üniversitesi Yakın ve Uzak Doğu Medeniyetleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Timothy Harrison'dan bilgi aldı.

İnceleme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cooter, Hatay'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Tayinat Höyüğü'nde Toronto Üniversitesi tarafından yaklaşık 20 yıldır kazı çalışması yürütüldüğünü aktaran Cooter, alanda "arkeolojik park" projesi gerçekleştirmeyi de düşündüklerini kaydetti.

Cooter, kazı alanından çıkarılan eserlerin Türkiye ile iş birliği yapılarak Kanada'da sergilenmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Cooter ve beraberindeki heyet, daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

