Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter Adıyaman'da

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Büyükelçisi Chris Cooter ve eşi Karen Blumenschein, tarihi Oturakçı Pazarı'nda çiğ köfte yedi, esnafı ziyaret etti.

Şireci Pazarı'nda kente özgü yöresel yiyeceklerin tadına bakarak alışveriş yapan Cooter ve Blumenschein, fotoğraf da çekti.

Eskisaray Mahallesi'ndeki erkek kuaförü Cevdet Bayın'ın iş yerini ziyaret eden Cooter ve eşi, buradaki nostalji köşesinde antika eşyaları inceledi. Adıyaman Kalesi'ni de gezen Cooter ve eşi, bol bol fotoğraf çektirdi.

Büyükelçi Cooter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman ziyaretleri kapsamında Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ettiklerini anımsatarak, "Adıyaman çok güzel bir yer. Kenti gezdik. Çarşıda çiğ köftenin tadına baktık. Adıyaman çiğ köftesi bu zamana kadar yediğim en iyi çiğ köfteydi. Adıyaman'ı çok sevdik, insanı çok misafirperver." dedi.

Karen Blumenschein de Adıyaman esnafına hayran kaldığını belirterek, çarşıdaki marangozdan ceviz ağacından yapılan masaüstü hediyelik eşya aldığını söyledi.

Çiğ köftenin tadına da baktığını dile getiren Blumenschein, "Çok lezzetliydi ve sağlıklıydı. Adıyaman gezisi bana sürpriz oldu. Adıyaman'a tekrar gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

