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Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter Eskişehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Büyükelçi Chris Cooter: - "Türkiye ile olan ticaret hacmimiz son yıllarda iki katına çıktı. Her yıl artan sayıda turist, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler derinleşecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Türkiye ile olan ticaret hacminin son yıllarda iki katına çıktığını belirterek, "Her yıl artan sayıda turist Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler derinleşecek." dedi.

Ziyaret amacıyla eşiyle Eskişehir'e gelen Cooter, Vali Özdemir Çakacak ile makamında görüştü.

Vali Çakacak tarafından karşılanan Cooter, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cooter ile görüşmesi sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakacak, Kanadalı Büyükelçi'yi Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye-Kanada ilişkilerine değinen Vali Çakacak, şunları söyledi:

"Kanada ile Türkiye arasında uluslararası kuruluşlarda siyasi, ekonomik anlamda çeşitli iş birlikleri var. Karşılıklı ticaret hacmimiz her geçen yıl daha da ileriye gitmekte. 100 binin üzerinde her yıl Kanadalı Türkiye'ye geliyor, ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu tür ziyaretlerle var olan özellikle ekonomik ilişkilerin daha da gelişebileceği kanısındayız. Eskişehir de ticari, tarım, turizm, eğitim, kültür ve sanayi alanlarında ülkemizin önemli illerinden biri. Bu tür ziyaretlerle var olan iş birliğinin daha da ivme kazanacağı inancı içindeyim."

Büyükelçi Cooter da Türkiye ile Kanada arasında ticaret hacmini artırmayı öngören anlaşmaya işaret ederek, Türkiye'ye gelen Kanadalı turist sayısının her yıl arttığını vurguladı.

Kabulünden dolayı Çakacak'a teşekkür eden Cooter, "Üç hafta önce iki ülkenin ticaret bakanları, ticaret hacminin daha da ilerlemesi için bir anlaşma imzaladı. Türkiye ile olan ticaret hacmimiz son yıllarda iki katına çıktı. Her yıl artan sayıda turist Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler derinleşecek. Şahsi olarak umuyorum ki özellikle demir yolu sektöründe, havacılık sektöründe ve Eskişehir'in önde olduğu sektörlerden biri olan tarımda ilişkilerimiz derinleşecektir." ifadelerini kullandı.

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Eskişehir Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter Valilik

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