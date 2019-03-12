Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Türk toplumu ile buluştu

TORONTO (AA) - Kanada’nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, Toronto ve çevresinde yaşayan Türk toplumuyla bir araya geldi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada nüfusunun yarıya yakınının yaşadığı ve en kalabalık eyaleti Ontario’nun Başbakanı Doug Ford'un katıldığı geceye ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Ford'un, kendilerine toplum üyeleriyle buluşma isteğini ilettiğini aktaran Şen, "Biz de Toronto ve çevresindeki derneklerimizle bu geceyi organize ettik’’ dedi. Başbakan Ford’u, Türkiye'ye davet ettiklerini söyleyen Şen, karşılıklı ziyaretlerin, Kanada ve Türkiye arasındaki iş birliği alanlarını ve ticaret hacmini artırdığını kaydetti.

Beraberindeki milletvekilleri ve danışmanlarıyla geceye katılan Doug Ford da burada yaptığı konuşmada, Ontario eyaletinin, Kanada’nın kalbi ve anahtarı olduğunu söyledi. Ford, ‘’Ontario, her işe açık bir eyalettir. Türk toplumu, Kanada’da başarılı işlere imza atmış bir topluluktur. Birlikte, eyaletimizin imkanlarını geleceğe taşıyabiliriz.’’ diye konuştu.