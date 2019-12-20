Kanada'nın Quebec City kentindeki Müslümanların 20 yıllık mezarlık çilesi sona erdi

TORONTO (AA) - Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City kentindeki Müslümanların yıllardır süren mezarlık sorunu çözüldü.

Kentteki Müslümanların 20 yıldır hayata geçirmek için mücadele ettikleri ancak belediye meclisinde bir türlü çoğunluk oylarını sağlayamadıkları için çözemedikleri Müslüman mezarlığı sorunu, belediye başkanının çabaları sayesinde çözüm buldu.

Daha önceki oylamalarda kendisi de karşı oy kullanan Quebec City Belediye Başkanı Regis Labeaume, yapılan son oylamada Müslüman mezarlığı olarak tescil edilmesi istenilen arazi ile ilgili teklifin kabul edilmesini sağladı.

- Cenazeleri 250 kilometre uzaktaki mezarlığa götürüyorlardı

Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Boufeldja Benabdallah’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan Labeaume, Kanadalılara "birbirimizi sevelim" çağrısında bulundu.

Benabdallah da Başkan Labeaume'a projeyi ilerletmesi ve bölücü tartışmalardan kaçınması nedeniyle teşekkür etti. Kentteki Müslümanların 20 yıldır kendi mezarlıklarını almak için çalıştıklarını söyleyen Benabdallah, "Şehrimizde Müslüman mezarlığı olmadığı için cenazelerimizi bu bölgedeki en yakın mezarlığın olduğu 255 kilometre uzaktaki Montreal’e götürüyorduk. Karara sevindik." dedi.