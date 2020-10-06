Kanada'nın Türkiye'ye Askeri Teçhizat İthalatını Durdurma Kararına Tepki

Türkiye, Kanada’nın bazı askeri teçhizatları Türkiye’ye satışını askıya almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Kanada’nın bu kararına yönelik olarak bir açıklama yaptı.

Kanada, kendileri tarafından üretilen ve Türkiye’ye satılan bazı askeri cihazların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle bu cihazların, Türkiye’ye satışını askıya alma kararı aldı. Türkiye bu karara sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kanada çifte standart uygulamakla suçlandı. Açıklamada “Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir. Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz”denildi.