Kanada'nın Türkiye'ye Askeri Teçhizat İthalatını Durdurma Kararına Tepki

Türkiye, Kanada’nın bazı askeri teçhizatları Türkiye’ye satışını askıya almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Kanada’nın bu kararına yönelik olarak bir açıklama yaptı.
Kanada, kendileri tarafından üretilen ve Türkiye’ye satılan bazı askeri cihazların Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda kullanıldığı gerekçesiyle bu cihazların, Türkiye’ye satışını askıya alma kararı aldı. Türkiye bu karara sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kanada çifte standart uygulamakla suçlandı. Açıklamada “Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir. Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz”denildi.
Açıklamada Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü “Barış Pınarı” harekatından bu yana Kanada’nın, müttefiklik ruhuna uymayan davranışlar sergilediği belirtildi. Açıklamada “Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve sözkonusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir” ifadelerine yer verildi.
Türkiye’nin Kanada’dan ithal ettiği kızılötesi ve elektro optik kameralar insansız hava araçları İHA’lar ve silahlı araçlar SİHA’larda kullanıyor.