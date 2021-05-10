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Vancouver Havaalanı'nda silahlı saldırı!

10.05.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Vancouver kentindeki havaalanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Vancouver Havaalanı'nda silahlı saldırı!

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP ve havalimanı yönetiminin açıklamalarına göre, yerel saatle 15.00 sularında, Vancouver Uluslararası Havaalanı'nın kalkış terminalinin yakınında bir kişi vurularak öldürüldü.

RCMP sözcüsü Dawn Roberts, ekiplerin olaya anında müdahale ettiklerini belirttiği açıklamasında, şüphelilerin kullandığı aracın hareket halindeyken saptandığını ancak iki kişinin kaçmayı başardığını söyledi.

Olay üzerine havaalanındaki Kanada iç hatlar ve uluslararası kalkış alanlarının bir bölümü, polis çemberine alınarak kapatıldı.

Terminaldeki iş yerleri de kapatılırken, güvenlik tedbirleri artırıldı.

Polis, Richmond kentindeki Sea Island isimli adada bulunan Vancouver Uluslararası Havaalanı'na giden tüm karayolu ve tren bağlantı köprülerini de geçici olarak kapattı.

Polis yetkilileri olayın, geçen günlerde alışveriş merkezlerinde gündüz vakti yaşanan, çeteler arasındaki ölümlü iki ayrı silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceğine işaret etti.

Havalimanı yönetimi de, yolcuların uçuş durumlarını teyit etmek için, bilet aldıkları havayollarına danışmalarını tavsiye etti.

Güvenlik güçleri, kaçan iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama ve soruşturma başlattı.

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Kanada silahlı saldırı

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