HABER

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden Suriyeli sığınmacıların Kanada’ya yerleştirecekleri haberini alan yüzlerce Suriyeli, başvuru yapmak için valilik binasına akın etti.

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden Suriyeli sığınmacıların Kanada’ya yerleştirecekleri haberini alan yüzlerce Suriyeli, başvuru yapmak için valilik binasına akın etti. Saatlerce sırada bekleyen Suriyeliler, haberin asılsız olduğunu öğrenince hayal kırıklığı yaşadı
Şanlıurfa’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sosyal medya hesapları üzerinden Kanada’ya Suriyeli mültecilerin alınacağı haberleri yayıldı. Haberi alan Suriyeliler, kayıtları yapıldığı iddia edilen Şanlıurfa Valiliği binasına akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren valiliğe giden Suriyeliler, Kanada’ya mülteci alınacağı haberinin gerçeği yansıtmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

“Sosyal medyadan mültecilerle ilgili yapılan algılar asılsızdır”
Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, “İlimizde ikamet eden, koruma statüsündeki Suriyelilerin üçüncü ülkeye yerleştirme süreci, genel müdürlüğümüzün koordinesinde, valilik bünyesinde oluşturulan komisyonların yapmış olduğu değerlendirme sonucu belli oluyor. İlk önce değerlendirme konumuz, özel ihtiyaç sahibi Suriyelilere yöneliktir. Biz yapmış olduğumuz bu tespitlerden sonra listeleri genel müdürümüze gönderiyoruz. Genel müdürlüğümüzün yapmış olduğu incelemeler sonucunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle koordineli olarak, ülkelerin belirlemiş olduğu kotalara göre yerleştirmeleri yapıyoruz. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların başvuruları yüksek olduğu için, diğer ülkelerin kotaları düşük olduğundan dolayı istediğimiz çalışmayı sağlayamıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımdan dolayı Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ilimizde ikamet eden Suriyeli misafirlerimizi Kanada ülkesine yerleştirdiğimizle ilgili yanlış bir bilgi paylaşılmış. Bu nedenle başvuru sayısı yüksek rakamlara ulaşmıştır” diye konuştu.

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi

“Kanada’ya mülteci alınacak” yalanı, Suriyelileri valilik binasına akın ettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Altınla ilgili önemli tahmin! 6 ay içinde...

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

Mardin'den acı haber... Şehit ve yaralı askerler var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.