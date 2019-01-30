Kanada’ya vize vaadiyle dolandırıcılık yapan Iraklı yakalandı

Irak vatandaşı bir şahsı Kanada’ya vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandıran, aynı şahsın arkadaşını da dolandırmaya kalkan Irak uyruklu bir kişi Mersin’de yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mağazalar Polis Merkezi’ne başvuran H.A.H.H. isimli Irak uyruklu bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini H.E.M. olarak tanıtan bir şahıs tarafından, eşine ve kendisine Kanada için vize alınacağı söylenerek 10 bin dolar dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bu sırada aynı şahsın arkadaşı olan yine Irak uyruklu O.R.M.A.M. de polise başvurarak, arkadaşını dolandıran şüphelinin kendisi ile de irtibata geçerek aynı şekilde vize alabileceğini, bunun için para talebinde bulunduğunu bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şüphelisinin kaldığı otelin çevresinde önlem aldı. Ekipler, şüpheli şahsı vize alabileceğini söylediği O.R.M.A.M. ile buluştuğu sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Gerçek ismi M.H.N.R. olduğu belirlenen Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptığı tespit edildiğinden sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

