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Kanada'ya yollanacak masa örtülerinden afyon sakızı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

KANADA'ya yollanacak masa örtüleri arasında 14.5  kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Kanada'ya yollanacak masa örtülerinden afyon sakızı çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KANADA'ya yollanacak masa örtüleri arasında 14.5 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de bir kargo şirketinden uyuşturucu madde yollanacağı yönündeki bir ihbarı değerlendirdi. Polis ekipleri geçtiğimiz pazartesi günü kargo firmasına düzenlediği operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen bir kutu içindeki 10 masa örtüsü astarına emdirilmiş 14.5 kilo afyon sakızı ele geçirdi. Polis ekipleri uyuşturucu madde gönderen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargodaki kutuyu açması ve masa örtüleri içine emdirilmiş afyon sakızlarını bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

Kanada'ya yollanacak masa örtülerinden afyon sakızı çıktıKanada'ya yollanacak masa örtülerinden afyon sakızı çıktıKanada'ya yollanacak masa örtülerinden afyon sakızı çıktıKanada'ya yollanacak masa örtülerinden afyon sakızı çıktı

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