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Kanadı kesilmiş yaban ördeğine tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:44 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de kanatları kesilmiş halde bulunan nesli tükenmekte olan yaban ördeği tedavi altına alındı.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de kanatları kesilmiş halde bulunan nesli tükenmekte olan yaban ördeği tedavi altına alındı. Osmaniye'ye bağlı Kesmeburun köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işiyle uğraşan Zeki Ellek, hayvanlarına bakım yaptığı sırada köpeklerin bir yaban ördeği kovaladığını gördü. Köpekleri uzaklaştırıp ördeği yakalayan Ellek, kanatlarının kesilmiş olduğunu fark etmeyip geri bıraktı. Bir süre sonra sokaktaki çocukların elinde gördüğü ördeği alıp evine götüren Ellek, tedavisi için de Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ile birlikte eve gelen veteriner Bünyamin Akın, yaban ördeğini, ilk müdahalesini yaparak teslim aldı. TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK Ördeğin tedavisine Rehabilitasyon Merkezi'nde devam edileceğini anlatan Bünyamin Akın, "Yaban ördeğimiz uçmasın diye kanarları kesilmiş durumda. Çocuklar tarafından kesilmiş olduğunu düşünüyoruz. Ama herhangi yarası falan bulunmamakta. Gerekli tedavisinin ardından uçma yetisini kazandığı takdirde, av koruma ekiplerince yeniden doğal yaşama ortamına bırakılacaktır" diye konuştu.

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