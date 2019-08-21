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Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:16 | Son Güncelleme

Amasya’da kanadı kırık bir leylek ölen eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.Yol kenarında Amasya İl Özel idaresi çalışanı Zekeriya Türkoğlu tarafından bulunan leyleklerden birisi telef olurken, eşi olduğu tahmin edilen kanadı kırık diğer leylek ise eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadı

Amasya’da kanadı kırık bir leylek ölen eşinin başından bir an olsun ayrılmadı.
Yol kenarında Amasya İl Özel idaresi çalışanı Zekeriya Türkoğlu tarafından bulunan leyleklerden birisi telef olurken, eşi olduğu tahmin edilen kanadı kırık diğer leylek ise eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı. İşçinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından telef olan leylek ve kanadı kırık olan leylek yetkililer tarafından alındı.
Kanadı kırık olan leylek tedavi edilmesinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadı

Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadı

Kanadı kırık leylek ölen eşinin başından bir an bile ayrılmadı

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