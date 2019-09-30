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Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

anlattı.

Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar (2)

'VİCDANIM ELVERMEDİ'
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kanadına dolanan plastik poşetin dala takılması sonucu ağaçta mahsur kalan kargayı kurtaran Ali Deniz ve Veli Akyol, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ali Deniz, "Arkadaşımla piknik alanına gitmiştim. Piknik yapacağımız ağacın altına oturmuştuk. Bu esnada karganın çırpındığını gördüm. Vicdanım elvermedi. 7 metrelik ağaca çıktım. Kargayı elimle alamadığım için dalı kırdım, aşağı indirdim. Kanadına naylon poşet dolaşmış. Bıçakla poşeti kestik, çıkardık ve doğaya bıraktık" dedi.
'BİRLİKTE KARGAYI KURTARDIK'
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Veli Akyol ise şöyle dedi:
"Pazar günü pikniğe gitmiştik. Arkadaşımla oturacağımız ağacın tepesinde bir karganın çırpındığını gördük. Arkadaşım ağaca çıkabileceğini söyledi. Kendisi ulaşamadığı için karganın bulunduğu dalı kırarak bana uzattı. Birlikte kargayı kurtardık. Çevremizi temiz tutalım. Kargaya dolanan naylon poşeti kestik, kargayı doğaya bıraktık."

FOTOĞRAFLI

Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar (2)Kanadına dolanan poşetle ağaca takılı kalan kargayı kurtardılar (2)

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