Kanal A, Termikel ve Elektromed çalışanlarından AKM’de basın açıklaması

Kanal A, Termikel ve Elektromed çalışanları, alacaklarının ödenmesi için basın açıklaması yaptı.

İşçiler, aileleri ile birlikte ellerinde dövizlerle Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Çalışan bütün işçiler adına konuşan Termikel bakım onarım personeli Aytekin Özcan, "Yıllarca çalışmış olduğumuz Ahmet Kaya ve Mustafa Kaya yönetimindeki iş yerlerimiz Termikel, Elektromed ve Kanal A şirketler grubu çalışanları olarak mağduriyetimizi dile getirmek istiyoruz. Biz burada yıllarca emek vermiş 2015-2016 yıllarında iş yeri durumunun kötüye gitmesiyle maaşlarımızı geç almaya, ilerleyen zamanlarda yarısını almaya daha da ileri ki zamanlarda ise hiç almamaya başladık” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya ile görüştüklerini söyleyen Aytekin Özcan açıklamasına şöyle devam etti:

“Yaptığımız görüşmede bize durumların düzeleceğini söyleyerek ‘maaşlarınızı ve haklarınızı vereceğim’ diyerek işimize devam etmemizi söyledi. Bizler de ’kötü günde iş yerimize sırtımızı dönmeyelim’ diyerek işimize devam ettik. Bir yıl, iki yıl gibi uzayan zamanda aylarca maaş alamadan çalıştık ama dayanacak gücümüz kalmadı. Bunu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya’ya dile getirdiğimizde, mağduriyetimizi anlattığımızda ‘gökten para yağarsa paranızı vereceğim’ cevabını aldık. Bunun ardından çoğu çalışan arkadaşımız, yüzlerce insan işten ayrıldı. Daha sonra kalanlar iş yeri tarafından işten çıkartıldı.”

Haklarını alabilmek için mahkemelere başvurduklarını dile getiren Özcan, “Sonuçlanan mahkeme kararına rağmen ödenmeyen tazminat, içeride kalan maaşlarımızı ve izin paralarımızı alamıyoruz. Biz demiyoruz ki; fabrika batsın, iş yeri kapansın ülke ekonomisine zararı dokunsun. Zaten böyle düşünmüş olsaydık para almadan çalışmazdık. Bizlere verilen 300-400 TL gibi rakamlarla geçimimizi sağlamaya çalıştık. Bu durumda birçok insan mağdur oldu. Kiralarını, kredilerini ödeyemediler. Aile huzurları bozuldu, boşanma noktasına geldiler. Avukatlara başvurduk, mahkemeleri kazandık. Mahkeme sonuçlarını şirkete ilettik. Avukatlarımız şirket yöneticileri ile görüştü, paraların 1 yıl içerisinde taksitlere ödeyeceklerini söylediler. Ama ne yazık ki hiçbir ödeme yapılmadı. Ahmet bey, Termikel, Elektromed halen üretim ve ticari çalışmalarına devam etmekte. Hatta Yozgat’ta başka bir çalışan üzerine iş yeri açılıp bizim haklarımız gasp edilmektedir. Bununla da kalmayıp iş yerine zarar verme gibi suçlamalarla haklıyken bizleri haksız duruma düşürülmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca kazanmış olduğumuz mahkeme sonuçlarına rağmen Termikel’i savunan avukatların vekalet ücretlerini maaşlarımıza haciz koydurarak bizden kesiyorsunuz. Adalet bunun neresinde? Biz haklarımızı, yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını nereden kimden alacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.