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Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 19:11 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı.

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Buket Aydın, “16 yıldan beri size haber verme görevimi layığıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu yaklaşımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Durup dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlendiğim görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

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Buket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.

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