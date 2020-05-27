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  4. Kanal D'deki görevinden istifa etmişti! Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Kanal D'deki görevinden istifa etmişti! Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa eden ve ekranlara ne zaman döneceği merak edilen Buket Aydın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kanal D'deki görevinden istifa etmişti! Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın, 9 Mayıs'ta Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevinden istifa etmişti. Aydın, o günden bu yana sessizliği bozdu ve ne zaman ekranlara döneceğini açıkladı.

"EYLÜL AYI GİBİ YENİDEN BULUŞACAĞIZ"

Aydın paylaşımında "Mesajlarınızı okuyorum ama hepsine cevap vermem imkansız. Öncelikle beni sürekli soran anne babalarınıza hürmetlerimi iletin. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Yeni yayın dönemi yani Eylül ayı gibi yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

SEÇİM DÖNEMİNDE GÜNDEM OLMUŞTU

Buket Aydın, 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İstanbul, Ankara, Adana’yı, Mersin’i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.


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