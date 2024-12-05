Kanal D’den final kararı… "Yalan" dizisi ekrana veda ediyor

Kanal D bir dizinin daha fişini çekti. Peş peşe gelen final haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç'in başrollerinde yer aldığı Yalan dizisi final yapıyor.

Süreç Film tarafından geçen yaz boyunca pazartesi akşamları yayınlanan, yeni yayın döneminde ise cumartesi akşamlarına alınan Yalan dizisi, ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş kulis haberlerini aktararak "Yalan dizisi ekran macerasını 30. Bölümde sonlandıracak" dedi.

FİNAL KARARI ALAN DİZİLER

Kanal D geçtiğimiz günlerde de yeni başlayan Güzel Aşklar Diyarı dizisinin bitmesine karar vermişti. 2024'un son aylarında pek çok dizi final kararı aldı. Diziler birer birer final kararı alırken ilk final haberi atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinden gelmişti.

NOW'da yayınlanan Kirli Sepeti'nden final haberi gelmiş bunu Kapazan izlemişti.