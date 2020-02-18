Kanal D Muhabiri Şevval Şirin gözaltına mı alındı?

Esenyurt'taki bir okulda taciz iddiası olay oldu. İddia kısa süre içinde bütün okulda duyulurken; veliler de görevli memuru protesto etmek için okul önünde toplandı. Soruşturma kapsamında tacizci olduğu iddia edilen memur tutuklandı.

'GAZETECİ ŞEVVAL ŞİRİN GÖZALTINA ALINDI' İDDİASI

İddiaya göre okuldaki taciz iddiası ilk değildi, daha önce de bir çocuğun daha tacize uğradığı belirtilirken; velilerin iddiasını okul müdürüne sormak isteyen Kanal D Muhabiri Şevval Şirin, iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.

EMNİYET YETKİLİLERİ: GÖZALTI DEĞİL

Saatlerce okuldaki bir odada tutulduğu iddia edilen muhabir Şevval Şirin'e, emniyet yetkilileri gözaltında olmadığını açıkladı.

İKİ TARAFTA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şirin ise polislerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki kadın polis de muhabir tarafından darp edildiğini öne sürdü.



