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Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'O Kız'ın afişi yayınlandı

06.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve Eylül’de ekrana gelmeye hazırlanan dizisi O Kız’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi 'O Kız'ın afişi yayınlandı

Yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı dizinin afişi yayınlandı.

Herkesin kalbine dokunacak bir hikâye ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yayınlanan afişi sosyal medyada da büyük büyük ilgi gördü.

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O Kız’ın oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya (Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.


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