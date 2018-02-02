Kanal D'nin yeni dizisi İnsanlık Suçu: İlk fragman ile İnsanlık suçu oyuncuları ve karakterleri, İnsanlık Suçu konusu

Kanal D'de yeni bir dizi yolda. İnsanlık Suçu adı verilen dizi için ilk fragman yayımlandı. Iki ayrı dünyanın tezatlığı ve güç için insanın neler yapabileceğine değinilen fragmanda başroldeki Kaan Yıldırım görülüyor. İşte İnsanlık Suçu oyuncuları, dizinin konusu ve İnsanlık Suçu ilk fragman... İNSANLIK SUÇU FRAGMANI İNSANLIK SUÇU DİZİSİNİN KONUSU Kanal D'nin yeni dizisi biri zengin, diğeri fakir iki kadının aşkı arasında kalan bir adamın hikayesi üzerine kurulu. Dizide ayrıca güç savaşlarının işleneceği tahmin ediliyor. İNSANLIK SUÇU OYUNCULARI Dizinin başrollerinde Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Kaan Yıldırım, Deniz Uğur, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkay Tütüncü yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Yön bulunurken diziyi kaleme alan isim, daha önce O Hayat Benim'e imza aran Can Sinan. KAAN YILDIRIM KİMDİR? Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. GİZEM KARACA KİMDİR? Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selanik göçmenidir. Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçti. İlkokulu ABD'de, ortaokulu Kanada'da bitiren Karaca lise yıllarında Türkiye'ye döndü. Lise bittikten sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Ingilizce ve Fransızca biliyor. Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi.

İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra zor geçen derslerden kaçmak için güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2012-de Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde de baş rol Güneş Sancaktar'ı oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldığı için bir süre Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Karaca yeni dizisi Benim Hala Umudum Var ile 2013 ün yazında ekranlara dönüş yapmıştır. Güzel oyuncu 2014 yılında Seni Seviyorum Adamım isimli ilk sinema filminde başrol oynadı. Film 21 Kasım'dan itibaren vizyona girdi. Karaca 2014 Haziran ayında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güzel Köylü adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol oynadı. Ancak dizi, 17 Haziran 2015'te sona erdi. 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır. Aynı zamanda 2017 de Kara Sevda dizisine komiser Mercan rolü ile katıldı ve birkaç bölüm sonra ayrıldı.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR? 29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu olan Melike İpek Yalova Bilkent Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi almıştır. Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı. Daha sonra da Karadayı dizisinde Ayten karakterini canlandırmıştır. DENİZ UĞUR KİMDİR? Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarının önce Bale Bölümü’nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu ’nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter ’le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal ’la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali 'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014’te başrolünü Engin Alkan’la paylaştığı “Huysuz” müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri ’nde aday gösterilmiş, 2015’te Oktay Kaynarca ’yla başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır.[kaynak belirtilmeli] Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR? 1965 Ankara doğumlu olan Ahmet Mümtaz Taylan ilköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti. Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür.