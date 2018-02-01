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Kanal D'nin yeni dizisi İnsanlık Suçu'ndan ilk fragman yayınlandı

DİZİ HABERLERİ | 01.02.2018 23:36 | Son Güncelleme

Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Kaan Yıldırım, Deniz Uğur, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkay Tütüncü'nün başrollerde oynadığı İnsanlık Suçu dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Kanal D'nin yeni dizisi İnsanlık Suçu'ndan ilk fragman yayınlandı

Dört sezon süren "O Hayat Benim" dizisine imza atan Can Sinan'ın kaleme aldığı "İnsanlık Suçu'nu Barış Yöş yönetiyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Melike İpek Yalova'nın başrollerini paylaştığı dizide ayrıca Cansu Dağdelen, Cankat Aydos ve Serkay Tütüncü de kamera karşısına geçiyor.

Biri zengin, diğeri fakir iki kadının aşkı arasında kalan bir adamın hikayesi üzerine kurulu dizinin kilit rollerinden Kaan Yıldırım'ın amcasını canlandıracak oyuncu için uzun zamandır arayış sürüyordu.

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İnsanlık Suçu fragman

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